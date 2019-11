La final de la Copa Libertadores 2019 a un solo partido tendrá su primera edición en el estadio Monumental de Universitario de Deportes, luego de que Santiago quedara descartada debido a los conflictos sociales y a que las autoridades de Chile no garantizaban seguridad total en las afueras del estadio.

Antes de que Lima sea la ciudad elegida, los directivos de la Conmebol, junto a los representantes de los finalistas River Plate y Flamengo, se reunió en privado para decidir el estadio donde se iba a jugar. Las primeras opciones fueron Asunción y Bogotá, reveló un informe del diario La Nación de Argentina.

El estadio Monumental fue designado por CONMEBOL como el escenario de la final de la Copa Libertadores 2019 | Foto: EFE Mikhail Huacán | EFE

La primera ya albergará la final de la Copa Sudamericana y el estadio de Cerro Porteño no iba a tener problemas en jugar otra final, sin embargo, las autoridades paraguayas no garantizaban la seguridad total, debido a la cantidad de personas que llegarían al país. Además, los directivos de Flamengo no estaban conformes con los 9 mil boletos que se les destinaría.

Quedaba Medellín, pero la opción era muy difícil. Era muy lejos para los hinchas e incluso para los planteles de River Plate y Flamengo que deberían tomar dos vuelos para llegar a la capital colombiana. La última bala de la Conmebol era Lima. Un día antes de la reunión, ya se había conversado con Agustín Lozano, presidente de la FPF.

El compromiso del presidente Martín Vizcarra, la disposición de los administradores de Universitario de Deportes y la capacidad para albergar 70 mil personas, más que todos los estadios mencionados antes, llevó a que el estadio Monumental sea el elegido. “Una ciudad equidistante para los dos equipos”, indicó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.