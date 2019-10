Colo Colo vs. U de Chile | ExDT albo dispara contra barristas del 'Cacique': "Uno no roba cosas de su casa" | FOTO

Este sábado desde las 13:00 horas (horario peruano) se vivirá el gran clásico de la Liga de Chile entre Colo Colo y la Universidad de Chile, duelo que se llevará a cabo en el Monumental y donde el equipo de Mario Salas buscará hacerse fuerte de local para mantenerse en la segunda posición.

El pasado jueves, los hinchas del 'Cacique' realizaron un 'arengazo Albo', que terminó con múltiples daños al Monumental: vidrios y material roto dentro del estadio y que ha dejado una mala imagen de cara al clásico.

Por ello, el exentrenador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, criticó a los barristas del 'Cacique': "Los que ayer fueron al Monumental y rompieron cosas, con la cara tapada, robaron zapatos y balones, no son hinchas de Colo-Colo, uno no rompe su casa, la cuida, uno no roba cosas de su casa porque las cosas también son de él y uno no se tapa la cara si no tiene nada que esconder", publicó en su cuenta de Twitter.

Esta será la edición número 186 del clásico de Chile por la Liga de Chile. Por ahora, el historial le es ampliamente favorable a Colo Colo con 84 victorias frente a 48 de la Universidad de Chile, habiendo igualado en 53 oportunidades.

