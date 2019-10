Selección peruana | Nolberto Solano defiende a Christian Cueva: "Él no ha matado a nadie" [ENTREVISTA]

Como si tratase de acomodar la pelota antes de patear un tiro libre con esa derecha calidosa, Nolberto Solano se sienta frente a nosotros listo para responder nuestras inquietudes. El técnico de la selección peruana Sub-23 luce con mejor semblante, quizá porque ahora tiene tiempo para planificar el trabajo previo al Preolímpico de la categoría, y va directo al grano cuando ante cualquier interrogante. Aquí la nota.

Fotos: GEC

¿Cuál es el plan de trabajo previo al Preolímpico Sub-23?

Ahora mismo hemos tenido un microciclo de 3 días. Haremos otra convocatoria mañana para entrenar el próximo lunes, martes y miércoles. El jueves 10 y el domingo 13 tendremos los amistosos contra Colombia. A partir del lunes nos quedaremos concentrados para el último partido.

¿El mejor escenario para Kevin Quevedo es quedarse en Alianza?

Lo único que siempre le pedimos a los futbolistas es que juegue al fútbol. Ojalá tome la mejor decisión. Donde vaya tiene que jugar, es la única manera de que pueda seguir creciendo. Le vamos a desear siempre lo mejor. Ahora tenemos este torneo (Preolímpico) y queremos contar con él.

Si tuviese que hacer una autocrítica después de los Panamericanos , ¿cuál sería?

No una, sino muchas. Por suerte, ahora mismo nos toca otro escenario. Tenemos partidos de práctica, tenemos un tiempo de preparación previo al campeonato. Anteriormente se presentó todo muy complejo por lo mismo que teníamos el compromiso con la selección mayor. Ahora, corrigiendo esas cosas , podemos armar un equipo más competitivo.

¿En algún momento pensó que su puesto corría peligro?

Para nada. Juan Carlos (Oblitas) y Ricardo (Gareca) sabían los pro y los contra de lo que podía suceder en el torneo. Había respaldo, siempre lo hubo. Ahora se nos presenta la misma oportunidad y trataremos de dar lo mejor, y clasificar a las Olimpiadas. Con planificación las cosas se pueden hacer mejor.

Y cambiar esa imagen que dejaron en Lima 2019...

Uno trata de corregirse. Si no tenemos autocrítica, no crecemos. Estamos acostumbrados a pasar situaciones difíciles. Hoy en día con las redes sociales opina hasta el gato de la esquina. No hay ningún problema. Hay que sobrevivir con eso.

¿Coincide con quienes dicen que Christian Cueva no merece estar en la selección?

Cada uno tiene sus opiniones. Cueva es parecido a tener un hijo. A veces hay uno bueno y hay otro que nos sale medio..., que hay que llevarlo, encaminarlo. Él es el único autocrítico para corregir estas cosas; pero internamente, desde lo futbolístico, nos ha respondido siempre al cien por cien. Sabemos todos que no solo hay que mostrar (un buen comportamiento) en la interna, sino también afuera. Él es un chico bueno, todos nos equivocamos, es un ser humano, no hay que sepultarlo, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie, no ha hecho nada para que el país se nos caiga. Él mismo se va a corregir y seguir dando alegrías.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA PÁGINA 2 y 3 DE DIARIO EL BOCÓN