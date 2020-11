Barcelona visita a Atlético de Madrid este sábado 21 de noviembre desde las 21:00 horas (España). Conoce aquí cómo puedes ver la transmisión EN VIVO de este partidazo por la jornada 10 de LaLiga Santander que tiene como protagonistas a Colchoneros y Blaugranas en el Wanda Metropolitano. Además, te dejamos todos los detalles para que sepas cómo seguir EN DIRECTO el partido y no te pierdas el minuto a minuto.

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil | ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá | beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador | ESPN Play Sur

El Salvador | Sky HD

Francia | Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania | Blue Sport, DAZN

Guatemala | Sky HD

Honduras | Sky HD

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico | SportsMax 2, SportsMax App

España | Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido | Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Cómo ver ESPN 2 en vivo para seguir el partido

ESPN : Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado el cual te permite ver en vivo y en directo todos los y resultados minuto a minuto desde tu Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde Fanatiz: es un servicio global de streaming en vivo y on demand de deportes a nivel mundial. Su transmisión en directo llega a millones de latinoamericanos por el mundo, con las ligas y equipos que quieren ver semana a semana, sin olvidar a los fanáticos del fútbol, de cualquier nacionalidad, que siguen las ligas desde las que emergen las grandes figuras del balompié mundial.

Dónde ver ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. Con ESPN Play podrás: Mirar online partidos en vivo. Elegir entre múltiples transmisiones en vivo simultáneas.

Koeman aclara en la previa que no hay problemas entre Messi y Griezmann

“No he visto en ningún momento que haya un problema. Son chorradas”, zanjó el técnico del Barcelona Ronald Koeman este viernes cuando le preguntaron por la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, en la víspera del duelo ante el Atlético en la décima jornada de Liga.

“Por un lado, puedo entender que Leo se cabrease. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntar a Messi sobre Antoine es una falta de respeto. Podéis crear polémica”, dijo Koeman a los periodistas.

“Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas”, añadió.

Atlético de Madrid quiere seguir en lo más alto, pero tiene la baja de Suárez

Los rojiblancos afrontan el encuentro con la baja sensible de Luis Suárez, que dio positivo en covid-19 en la concentración con su selección. A la que se añaden las del mexicano Héctor Herrera y el montenegrino Stefan Savic, lesionados ambos también con su selección durante el parón internacional.

Una victoria en el Metropolitano permitiría al Atlético alcanzar en la punta de la tabla al equipo vasco, siempre que la Real Sociedad pinche el domingo en su visita al ascendido Cádiz (6º).

