Ansu Fati en Barcelona: ¿Quién es el ex Juan Aurich que evitó que jugara por Real Madrid?

El mundo del fútbol ha visto como Ansu Fati, de 16 años, ha deslumbrado a los hinchas del Barcelona con su calidad, regate y olfato de gol. Sin embargo, hay una historia, desconocida hasta hoy, que tiene como protagonista al delantero azulgrana y José Mari Bakero, quien en el 2013 llegó al Perú para dirigir a Juan Aurich de Chiclayo y es uno de los grandes jugadores que pasó por el club de Cataluña.

Bakero junto a Pacheco y Guizasola

José Mari Bakero, quien pasó sin pena ni gloria por Juan Aurich, fue fundamental para que Ansu Fati no decidiera firmar por otro club que no sea el Barcelona. "Poca gente sabe, por ejemplo, que de no ser por Bakero, a quien la comisión deportiva quería liquidar, Ansu Fati ya no sería jugador del Barcelona. Sólo su insistencia y su paciencia hicieron factible la renovación de quien es la sensación del momento", se lee en el medio Mundo Deportivo.

Cuando Ansu Fati recién hacía sus regates en su país, los clubes más poderosos del mundo se fijaron en el ahora adolescente. Real Madrid, Sevilla, Niza y West Ham fueron algunos de los equipos que le echaron el ojo al jugador del Barcelona. Aunque, como ha confirmado un medio español, José Mari Bakero se encargó de que el jugador fiche por el cuadro catalán.

