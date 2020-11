Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo online juegan este sábado por la última fecha de la Liga 1. Los dirigidos por Daniel Ahmed ya no tienen margen de error. Para el pueblo blanquiazul solo hay algo en la mente: ganar o ganar. La situación del elenco victoriano es por demás preocupante y la posición en la tabla que los pone como uno de los candidatos al descenso, hacen que el choque ante los huancaínos sea de vida o muerte. Por su parte, los pupilos de Wilmar Valencia llegan con la moral al tope luego del empate en Chile ante Coquimbo por la Copa Sudamericana y saben que para estar en la otra edición del torneo continental deben vencer si o sí al conjunto victoriano. Para que no te pierdas ni un minuto del cotejo, te dejamos aquí la hora y TV para ver este partidazo desde el Estadio Nacional.

A qué hora juegan Alianza Lima y Sport Huancayo por la Liga 1

Según la programación de la Liga el choque entre Sport Huancayo y Alianza Lima se juega desde las 15:30 horas (horario local). Recordemos que este partido se jugará en simultáneo con los encuentros entre Carlos Stein vs UTC y Atlético Grau vs. Alianza Universidad.

Qué TV transmite en vivo el Sport Huancayo vs. Alianza

El único canal autorizado por la FPF es GOLPERU. Este medio transmite en vivo y en directo el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima desde las 14 horas. Además de este encuentro, la señal de Movistar también llevará en directo los otros partidos de la última fecha de la Liga 1.

Otros canales para seguir el Alianza vs. Huancayo

Internacional | GOLTV Play, Fanatiz International, Bet365

Perú | Gol Peru

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima en los últimos cinco partidos no sabe lo que es ganar pues ha logrado solo un empate. El resto de partidos los perdio y este sábado ante Sport Huancayo podría sumar su primer victoria luego de cinco encuentros. La última vez que vio la victoria fue en la goleada ante Melgar, un día después del despido de Mario Salas.

Así llega Sport Huancayo

Sport Huancayo hace tres partidos que no conoce la victoria. Los huancaínos cayeron ante Melgar, Calos A Mannucci y en el último partido por la Copa Sudamericana igualó 0-0.

GOLPERU: dónde y cómo ver Fútbol Peruano, en vivo

Gol Perú (Canal 14 de Movistar) es el único canal oficial del fútbol peruano. Aquí podrás seguir en vivo y en directo todos los paridos de la Liga 1 Movistar y Liga 2 de principio a fin.

Pero, si no te encuentras al alcance de una pc o un televisor puedes disfrutar de las transmisiones de fútbol en vivo a través de la aplicación que te ofrece Fútbol Movistar, sobre todo para ver los partidos de la Liga 1, Liga 2 y Copa Bicentenario 2019. Estas son las vías más seguras que puedes encontrar desde Google y que están libre de virus que puedan dañar tu computadora o tu smartphone.

Así va Alianza Lima en la zona de descenso

Equipo PJ PTS Alianza Lima 27 26 Carlos Stein 27 26 Atlético Grau 27 25 Deportivo Llacuabamba 27 20

