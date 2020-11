El portero de Sport Huancayo, Joel Pinto comentó esto en la previa del Alianza Lima vs Sport Huancayo por la última fecha de la Liga 1. “Nosotros tenemos que sumar para asegurar un cupo en un torneo internacional. Dependiendo de otros resultados hasta sumando un punto estaríamos tranquilos, pero vamos a salir a ganar. El equipo que decida Wilmar saldrá a buscar los tres puntos, de todas maneras”, declaró en el programa ‘Toca y Pasa’.

“Son comentarios. Cualquier persona es libre de opinar. El equipo que juegue el fin de semana va a buscar los tres puntos, sea el equipo que jugó la Sudamericana o el once que decida Wilmar Valencia. Si nos toca jugar a todos los que jugamos la Sudamericana, vamos a jugar con todo. No nos va a importar la situación de Alianza porque si fuera al revés, a ellos no les importaría”, agregó.

🚨ATENCIÓN ESTO OPINA JOEL PINTO SOBRE EL DUELO DEL SÁBADO🚨

📄Joel Pinto "No nos va a importar la situación en como esta Alianza Lima porque si fuera al revés a ellos no les Importaría, el tema de Alianza es de ellos"#TocayPasa #AlianzaLima #SportHuancayo pic.twitter.com/WUXy2EqVzJ — TOCA Y PASA (@tocaypasaperu) November 27, 2020

