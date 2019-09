Universitario vs. Deportivo Coopsol vía por Gol Perú: partido por los cuartos de la Copa Bicentenario 2019

Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol EN VIVO y EN DIRECTO vía Gol Perú ONLINE por los cuartos de final de la Copa Bicentenario desde Huacho. El encuentro será a partir de las 15:00 horas.

Universitario de Deportes tiene la gran oportunidad de cobrarse su revancha en esta Copa Bicentenario frente a Deportivo Coopsol. En la fase de grupos, el conjunto crema cayó por 3-0, un resultado doloroso y que extendía la 'paternidad' del conjunto de Chancay en este 2019.

Recordemos que aquel encuentro ya contaba con Ángel Comizzo en el banco de Universitario de Deportes, quien recién había arribado al conjunto crema tras la salida de Nicolás Córdova. El entrenador ya tomó nota de aquel encuentro.

El conjunto crema llega después de un resultado positivo. Tras dos encuentros sin conocer victorias, los dirigidos por Ángel Comizzo vencieron a Melgar por 2-1 en la última jornada de la Liga 1.

El ganador de este encuentro se medirá ante Atlético Grau, que venció a Sporting Cristal, en el primer duelo de cuartos de final. El cuadro piurano selló su victoria por tanda de penales y se enfrentará al ganador del duelo entre Universitario y Coopsol en partidos de ida y vuelta entre el 25 de setiembre y el 16 de octubre.

Alineaciones confirmadas

Deportivo Coopsol: C. Gómez, J. Casanova, H. Mena, Y. Avellaneda, E. Silva, E. Gonzales, C. Seminario, P. Gutiérrez, J. Gómez, S. Ciganda y C. Pérez.

Universitario: J. . Carvallo, J. Morales, B. Velarde, N. Quina, J. Vásquez, C. Olascuaga, R. Guarderas, P. De la Cruz, A. Hohberg, P. Lavandeira y A. Osorio

