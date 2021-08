¡Si no me muero me vuelvo loco! Jorge Kieffer está a cargo de la narración del Universitario vs. Cienciano en el Miguel Grau del Callao y dentro del primer tiempo, Alex Valera tuvo una oportunidad clara para la U, sin embargo, Hansell Riojas fue el encargado de botar la pelota y negarle la chance de gol al delantero de la selección peruana.

Dicha acción hizo enloquecer a Jorge Kieffer quien decidió no decirle nada a Alex Valera por todo el esfuerzo realizado, sin embargo, le dejó una frase al estilo del famoso ‘Tío Lenaguado’.

“Si no me muero, me vuelvo loco, como dice mi tío Lenguado”, dijo Kieffer en plena repetición de la jugada del partido.

La quinta jornada de la Liga 1 dejó hasta el momento a Alianza Lima como líder tras vencer 2-0 a la Universidad San Martín de Porres. En otro duelo, Sporting Cristal derrotó 2-1 a sport Huancayo y pelea en los primeros lugares. (Fuente: América TV)