Problemas en la U. En los último días, Luis Valverde fue separado de Universitario por ‘faltas graves’ que debía descargar y que no lo hizo a su tiempo, sin embargo, el jugador crema habló este viernes y contó lo que viene sucediendo en el cuadro ‘merengue’ a poco de su aniversario número 97.

“Ayer entregué mi descargo en las oficinas del club cumpliendo con el plazo. Hoy fui a entrenar y no me dejaron. Esto viene desde hace mucho tiempo, el Sr. Gonzáles (Francisco) me intenta obligar terminar mi contrato”, señaló Valverde en el programa ‘Las Voces del Fútbol’

Asimismo, el exdirigido por Comizzo reveló que tanto el DT, Roberto Martínez y Francisco Gonzáles le negaron la entrada al club: “Está mañana he intentado trabajar y la seguridad del club me dijo que Roberto Martínez, Francisco Gonzáles y Ángel Comizzo, dieron la orden de que no se me permita el ingreso”, culminó.

