Luis ‘Pompo’ Cordero, exfutbolista de Universitario de Deportes, reveló que estuvo cerca de llegar a la Bundesliga, pero finalmente se quedó en el cuadro crema.

“En el 2000 jugué el Preolímpico de Brasil para ir a las Olimpiadas de Sidney y me llamó una alemana. Era representante y me quería llevar a la Bundesliga”, contó al diario Trome. “Llegamos a Perú y me volvió a timbrar, le pedí que hable con Alfredo González", añadió el exjugador.

“Otra vez se comunicó conmigo: ‘Luis, he querido comprar tu pase en millón y medio de dólares, pero Universitario quiere dos y solo me dan el 50% de tus derechos’”, dijo.

El ‘Pompo’ Cordero señaló que no lo dejaron irse de Universitario y recibió dinero a cambio de renovar su contrato. “Lo visité a Alfredo y yo solo ganaba 1,800 dólares mensuales. Me dio 40 mil dólares y me hizo firmar por dos años más. Con 18 años me sentí millonario”.

El exfutbolista indicó que invirtió ese dinero para mejorar su vivienda. “Teché mi casa y terminé de construir la parte que estaba de esteras”.

