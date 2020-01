Diego Chávez ha realizado un buen trabajo en la pretemporada de Universitario de Deportes tanto así que el mismo técnico Gregorio Pérez le ha consultado si ya tiene encaminado su contrato. El lateral quiere jugar sí o sí este 2020 con la crema en el pecho, por eso no tiene problema en asegurar que cobraría lo que le ofrezca el club.

Diego Chávez: “Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario así me paguen 500 dólares” (Foto: GEC / Facebook / Instagram)

“Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario. Si me quiere pagar 500 dólares, yo acepto. Es el club que amo y es mi vida. Hoy, entrené con el primer equipo y le metí bastante ‘chocolate’. Luego, el profesor Pérez me preguntó cómo andaba con el tema de mi contrato. Me dijo que contaba conmigo, y eso me pone muy contento”, declaró Chávez, en una conversación con Depor.

Diego Chávez llegaría a Universitario de Deportes para competir con Aldo Corzo por ser lateral derecho titular, si bien la ‘Muela’ le lleva una buena ventaja, la experiencia de ‘Chaveta’ podría pesar para ser él el elegido cuando no esté apto el jugador de la selección peruana.

Universitario se prepara para recibir a Carabobo por la vuelta, en la fase 1, de la Copa Libertadores 2020, los comandados por Pérez sacaron un empate 1-1 en la ida, por eso sólo necesitan ganar, por la mínima diferencia, para asegurar su nombre en la siguiente instancia.

