Gabriel Costa: "Si me toca jugar por Perú y le marco a Uruguay, lo festejaré"

Gabriel Costa está teniendo su mejor temporada con Sporting Cristal y está siendo voceado para la selección peruana. El uruguayo nacionalizado estará habilitado para vestir la bicolor a partir de 2019 y sueña con ser convocado.

"Sería lindo jugar y representar al Perú, un país que me dio la posibilidad de crecer como futbolista y persona. De todos modos, sé que faltan algunos meses para que eso pueda ocurrir", dijo Gabriel Costa en una entrevista con El Comercio.

"Pero el que decide es el profesor (Ricardo Gareca). Yo debo seguir haciendo las cosas bien dentro del campo. También quiero conseguir los objetivos que me propuse a principio de año, que es ganar el torneo nacional con Cristal", añadió.

Uruguay quedó atras

Gabriel Costa aseguró que ya no piensa en la selección uruguaya. "Tengo 28 años. Creo que si no me han llamado antes, es muy difícil que lo hagan ahora", comentó.

El futbolista confesó que sí gritaría si le toca marcar frente al país donde nació. "Eso es ir un poco más allá. Pero si me toca jugar por la selección peruana y le marco al país donde nací, obviamente que lo voy a festejar. Esto es fútbol", concluyó.

