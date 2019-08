Selección peruana | La primera baja confirmada de la 'Bicolor' para enfrentar a Ecuador en el amistoso FIFA

Este viernes 23 de agosto, Ricardo Gareca lanzará la nómina de convocados a la selección peruana para los amistosos ante la selección de Ecuador y la selección de Brasil, a la que ya enfrentaron en la final de la Copa América. El 'Tigre' mantendrá a gran parte de la base de jugadores que integraron el grupo en el torneo pasado y uno de ellos, fijo en el once titular, es Yoshimar Yotún.

Sin embargo, 'Yoshi' no podrá estar presente en el primer partido, ante Ecuador, debido a una suspensión que sufrió ante Colombia en el último amistoso disputado en Lima, por lo que deberá cumplir su fecha de sanción.

"Es una fecha FIFA no hay partido de liga, entonces sería bueno estar con todo el grupo si es que estoy en la lista de convocados, yo siempre quiero estar con mi selección, estoy feliz de vestir esa camiseta, cada vez que me la pongo trato de dar lo mejor", indicó Yotún en entrevista con RPP.

Consciente de que no estará ante Ecuador, el volante expresó su deseo de jugar sí o sí ante Brasil: "El partido contra Brasil no me lo quiero perder, está fresco lo que fue la final de la Copa América, está esa espinita de no haberle ganado en la fase de grupos y en la final", añadió.

El duelo ante la selección de Brasil será el próximo 10 de setiembre en los Estados Unidos.

Noticias que te pueden interesar

Selección peruana | Cristian Benavente, Gianfranco Chávez y Gabriel Costa entre las novedades en convocatoria

Paolo Guerrero | Hinchas de Flamengo insultan al 'Depredador' en el Marcaná | VIDEO

Selección peruana | Miguel Trauco tras su llegada al Saint Etienne: "El DT quería que jugara sin entrenar"