Selección peruana | Ricardo Gareca no convocó a Paolo Guerrero y podrá jugar la Copa de Brasil con Internacional

Celebra todo Internacional. Paolo Guerrero no fue convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana frente a Ecuador y Brasil y podrá participar de la semifinal de la Copa de Brasil frente a Cruzeiro y una posible final del torneo el 11 de setiembre.

"Consideramos el pedido de los jugadores y accedimos. Nosotros decidimos que no esté convocado, se decidió en una situación muy particular y especial. Nosotros los pedidos institucionales no los atendemos, pero sí los pedidos personales. Creemos en lo más conveniente y accedimos", indicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.