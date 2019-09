Mario Salas fue consultado por Gabriel Costa y su respuesta sorprendió a todos: "No vi el partido" | VIDEO

Gabriel Costa fue una de las gratas sorpresas en los últimos duelos amistosos de la selección peruana, frente a Ecuador y Brasil, donde tuvo una gran cantidad de minutos en su debut con la 'Bicolor' y dejó satisfecho a Ricardo Gareca por haber cumplido un buen papel.

Quien fue consultado sobre la participación del 'Gabi' en la selección peruana fue su entrenador en Colo Colo, el ex Sporting Cristal Mario Salas, quien no quiso brindar una opinión porque no vio el partido.

“No vi el partido. No puedo responder porque no vi el partido. Sí sé que jugó. Estar en Colo Colo y elegir una formación es un lindo problema. No solo por Gabriel, sino por la calidad de jugadores que tenemos”, señaló Mario Salas en conferencia de prensa.

“Jugar por la Selección y tener una seguidilla de partidos, es bueno. Los futbolistas llegan de buen ánimo”, añadió Mario Salas sobre la participación de Gabriel Costa con la 'Bicolor' ante Ecuador y Brasil.

Recordemos que Gabriel Costa ha sido fuertemente criticado en Chile por su rendimiento en Colo Colo, un jugador que aún no cae bien en la hinchada 'Alba'. ¿Podrá ganarse el corazón de los colo colinos?

