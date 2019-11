Selección peruana | Los 5 jugadores que llegan sin minutos para los amistosos ante Colombia y Chile

Ricardo Gareca sabe que esta fecha FIFA, la última antes de las Eliminatorias es clave; lo sabe también Juan Carlos Oblitas, quien ratifica frente a cámaras que la base de la selección peruana saldrá de la presente lista de convocados. Entonces, la alerta que se viene es evidente.

Cinco de los titulares habituales de Ricardo Gareca llegarán con escaso rodaje. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Gabriel Costa disputaron su última partido contra Uruguay en Lima. Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, en tanto, se recuperan de una lesión y sus estadísticas no les favorecen. Sí, en Videna se encienden las alarmas.

El caso más grave es el ‘León’ Zambrano. Sus cuatro únicos partidos en los tres últimos meses fueron con la selección peruana (Ecuador, Brasil y Uruguay dos veces).

Miguel Trauco, por su cuenta, desde que volvió al Saint-Étienne después de la fecha FIFA de octubre no fue convocado para ningún partido. A Gabriel Costa, por otro lado, lo afectó la paralización del fútbol chileno por las protestas en el país sureño.

Están de vuelta

Ricardo Gareca tras presentar la lista de convocados el miércoles pasado explicó que tanto Yoshimar Yotún y Pedro Aquino completarán la recuperación de sus lesiones justo a tiempo antes de integrarse ala selección. ‘Yoshi’ no juega con el Cruz Azul desde el 5 de octubre contra el América por la Liga MX. También por lesión, Pedro Aquino tiene actividad desde el 14 de setiembre en el León contra Juárez.

Asimismo, si hablamos de la situación de algunos suplentes, la situación no mejora. Tras el final de la temporada regular de la MLS, los seleccionados Carlos Ascues y Marcos López no han podido jugar tras la fecha FIFA. El único que lo hizo fue Alexander Callens, quien disputó 90 minutos en la eliminación del New York City a manos del Toronto FC.

Basta ver la lista de esta nota para darnos cuenta que más de la mitad del equipo le darán más de un dolor de cabeza a Gareca. ¿Y ahora ‘Tigre’?