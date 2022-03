Gianluca Lapadula no es un boxeador, pero parece. Sobre su espalda ancha se erige un cuello corto y robusto, y sobre él un cráneo forjado a golpes desde hace poco más de un año, con un rostro apaleado, pero sonriente. Gianluca es, como nunca creímos, aquella reencarnación que necesitábamos en la selección peruana para dejar descansar en el recuerdo a la potencia inverosímil de Jefferson Farfán y a la jerarquía combativa de Paolo Guerrero.

Un boxeador herido

Gianluca Lapadula es un boxeador herido. Crujido por las lesiones consecutivas y la intermitencia de juego. Es un guerrero o mejor dicho, un guerrillero del fútbol. Tal vez sea por eso que lo queremos tanto. Porque nos representa.

El delantero del Benevento no llegará en estado óptimo al cuadrilátero que será el Centenario en Montevideo. Recientemente no fue tomado en cuenta ante el Brescia por una lesión en el tobillo. Lo cuidan, porque aunque no es de gravedad, hiere aún más el ya vapuleado estado físico del atacante.

Pero los héroes son así, siempre tan familiares a la tragedia.

Pegar como un arte

Ricardo Gareca, en tanto, sabe bastante bien cómo es que llegará el Bambino a Lima. La tarea es cuidarlo y abonar todo el trabajo posible desde el comando técnico para tenerlo apto en Montevideo y luego, días después, en Lima. Como Rocky, Lapadula tendrá al menos una oportunidad para noquear a Uruguay, un rival que cuando no encuentra el fútbol, sabe pegar como si se tratara de un arte.

