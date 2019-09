Selección peruana: Ex DT de Ruidíaz en Morelia explica por qué la 'Pulga' no marca goles con la 'Bicolor'

Si algo se ha comentado luego del amistoso entre Ecuador y la selección peruana, es el rendimiento de Raúl Ruidíaz, quien en sus clubes es el máximo goleador (y con amplia diferencia), pero que en la 'Bicolor' no logra ratificarlo. Por ello, su ex DT en Monarcas Morelia, Roberto Hernández, explicó las razones por las que la 'Pulga' aún no puede ser el goleador en la 'Bicolor'.

"Tiene que ver mucho el estilo de juego. Nosotros jugábamos con pelota al piso, con pases y menos centros, porque estos últimos suelen ser altos, evitábamos que compita en ello. Nuestro estilo de juego en México es así, sin pelotas largas, y esto le viene bien a Raúl Ruidíaz", indicó Roberto Hernández en Ovación.

Y agregó lo siguiente: "Raúl es un tipo que tiene que estar en constante contacto con el balón, sino se desespera. Si no tiene la pelota, será muy difícil que pueda anotar. No es un tipo que compita 1x1 con los centrales, él tiene que ganar espacio para poder ganar", afirmó el entrenador.

Finalmente, señaló que el estilo de juego de la selección peruana se acomoda a Paolo Guerrero: "Tienes al jugador dos o tres días de la semana para una competencia. Sin duda, el trabajo de Gareca es extraordinario, pero planifica más su desarrollo de juego con Paolo. Tal vez si tuviera más tiempo con Raúl, si jugara más tiempo con él, podría trabajar diferentes formas, como si se tiene en un club", sentenció.

