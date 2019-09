Selección peruana | Exmundialista con la 'Bicolor' sobre Raúl Ruidíaz: "Si no le dan la pelota, como va a hacer goles"

El exdelantero de la selección peruana, Guillermo La Rosa, habló sobre la sequía goleadora de Raúl Ruidíaz en la 'Bicolor'.

"Es un momento difícil para Raúl Ruídiaz. Le critican que no hace goles y la gente pide a Paolo Guerrero", dijo Guilermo La Rosa en Exitosa Deportes

"Pobrecito, es un ser humano, no la debe estar pasando bien. Si no le dan la pelota cómo va hacer goles. No hay que crucificarlo", añadió.

Guillermo La Rosa disputó los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982. Fue el último jugador en anotar en un Mundial con la selección peruana, hasta el tanto de André Carrillo en Rusia 2018.

Raúl Ruidíaz fue titular en la selección peruana ante Ecuador y no tuvo oportunidades para marcar. La 'Pulga' llega solo cuatro goles en 41 partidos con la 'Bicolor' y ha sido criticado cada vez que ingresa para reemplazar a Paolo Guerrero.

