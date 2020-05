La ausencia de Claudio Pizarro en la lista de convocados de la selección peruana para el Mundial Rusia 2018 fue uno de los temas que generó algunas críticas, hace un par de años. Finalmente, el entrenador Ricardo Gareca decidió no contar con él, y eso es algo que aún recuerda y lamenta el delantero que milita en el Werder Bremen.

Durante cerca de una hora, el español Alexis Martín-Tamayo, mundialmente conocido como Mister Chip, y Claudio Pizarro hablaron de muchos temas en una conversación en Instagram, pero sin dudas, el tópico de la no presencia del ‘Bombardero de los Andes’ en la cita mundialista fue uno de los más destacados.

“Siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante, analítico, y me sorprendió eso (no ser considerado). Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve y me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó, porque pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, explicó Pizarro.

El lamento de Claudio Pizarro por no haber estado en el Mundial. (Video: Instagram)

El experto en datos y estadísticas de fútbol dio a entender que faltaba un poco de fuerza en el ataque de la selección peruana en el Mundial. Y Pizarro coincidió en ello: “Todo el mundo se dio cuenta de eso. No hay duda”.

Ya para cerrar el tema, Pizarro sugirió que el hecho de haber alcanzado el sueño mundialista tapó ese tema. “Otra de las cosas que tapa eso es el hecho de haber clasificado al Mundial, después de 36 años. ‘Ya llegamos, ya estamos, ya que pase lo que pase’”, sentenció.

