Selección peruana | Christian Cueva protagoniza bronca en Brasil el mismo día que es convocado por Gareca | VIDEO

Christian Cueva ha generado una enorme polémica en Brasil, especialmente en los hinchas de Santos, luego de que el periodista Fabiano Farah hiciera público un video del jugador de la selección peruana protagonizando una bronca en un local.

EL BOCÓN pudo conocer que el video fue grabado en la noche del viernes 27 de setiembre en las afueras del "Bar Moby Dick" de la localidad de Boqueirao, Santos, Brasil y fue justamente el mencionado periodista quien viralizó la 'bronca' que protagonizó el volante de la selección peruana.

Cueva...toma vergonha na cara! Brigar na noite? Oi? Voc tem é que brigar no campo! Voc custou 26 milhes de reais...26 mi...e no aguenta criticas na noite? Quer partir pra porrada? Joga bola...meu filho! Se tivesse jogando estaria tirando selfie e no sofrendo criticas! pic.twitter.com/B4QsYL2WvB

— Fabiano Farah (@fabianofarah) September 28, 2019