​Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero: 'No sé si su carrera por Brasil ya esté en su final' | VIDEO

Ricardo Gareca dio conferencia para anunciar a los convocados de la selección peruana para los amistosos contra Uruguay y en una de las preguntas por parte de la prensa fue consultado sobre el futuro de su capitán Paolo Guerrero.

'No sé si su carrera por Brasil ya esté en su final. Me gusta la liga argentina para Paolo Guerrero y más en un club de la exigencia de Boca Juniors. Él tiene una historia muy fuerte en Brasil y está en un equipo muy importante, no sé qué pensará. Cualquiera que elija él en cuanto a continuidad será positivo para él', comentó Gareca sobre Guerrero.

El estratega de la selección peruana anunció la nómina de futbolistas del medio local y del exterior que afrontarán los compromisos frente al combinado ‘charrúa’ los días 11 y 15 de octubre en Montevideo y Lima, respectivamente.

'Paolo es un jugador muy importante, es el capitán de la selección. El hecho de que se le haya dado permiso no trae ningún tipo de consecuencias', habló en otro momento dela conferencia el 'Tigre' sobre el capitán de la selección peruana.

