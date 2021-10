La Selección Peruana venció por 2-0 a Chile con goles de Christian Cueva y Sergio Peña. Con el triunfo, la Blanquirroja se pone a tres puntos del quinto lugar (ocupado por Colombia), que da un cupo al repechaje.

En la transmisión realizada por la radio ‘ADN’ de Chile, los periodistas chilenos tuvieron duras críticas a su selección, cuando Perú anotó el segundo gol: “Es un desastre total lo de Chile. Perú no ha jugado bien. Bravo no puede hacer más. No sé si Maripán se da vuelta, nadie marca. Ven pasar a uno y dejan el espacio. Hay una pelota dividida que nadie va a marcar”.

En otro momento criticaron la elección del técnico uruguayo Martín Lasarte, quien reemplazó a Reinaldo Rueda técnico colombiano que inició el proceso de las Eliminatorias de la ‘Roja’.

La Selección Peruana se alista para jugar los partidos ante Bolivia en La Paz y luego ante Argentina en Buenos Aires. Perú va por un triunfo histórico en la altura boliviana y luego a tratar de sacar un buen resultado ante la Albiceleste.

LO MÁS LEÍDO