Perú vs. Colombia | Jefferson Lerma: “Yo noto muy bien a James Rodríguez, en el entrenamiento estuvo súper”

Este viernes 14 de noviembre se vivirá una nueva versión del Perú vs. Colombia en Miami, los protagonistas para la fecha FIFA se juntan poco a poco en Estados Unidos, pero las dudas de cara a las oncenas titulares de la selección peruana y ‘cafetera’ siempre están presentes. Uno de los cracks que no llegaría en su mejor estado físico sería James Rodríguez, quien no goza de minutos en el Real Madrid de España, pero sus compañeros respaldan.

‘Yo noto muy bien a James, en el entrenamiento estuvo súper bien’,aseguró el mediocampista Jefferson Lerma sobre el nivel de James Rodríguez en los entrenamientos junto a sus demás compañeros sobre territorio estadounidense de cara al amistoso contra la selección peruana.

"En mi inicio en la Premier me criticaban por mantener mucho el balón pero he corregido eso y muchas más cosas" Jefferson Lerma.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/zZunGSx8u2 — Win Sports (@WinSportsTV) November 12, 2019

Lerma es una de las piezas que tendría acción ante Perú, el técnico Carlos Queiróz de dará la oportunidad de mostrarse en la zona medular del conjunto ‘cafetero’ tras su buena adaptación al Bournemouth de la prestigiosa Premier League.

‘Estoy muy contento de volver a estar en la Selección Colombia. Hay muy buenos jugadores en el medio del campo así que esperando la oportunidad en su debido momento. Yo me siento capacitado para sacar la pelota desde la parte de atrás. Debo trabajar, dar lo mejor en cada partido tanto en la Selección como en el club para seguir estando acá’, agregó el jugador que se perfila como titular para el Perú vs. Colombia.

