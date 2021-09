La Selección Peruana sumó tres puntos importantes luego de vencer 1-0 a Venezuela en el Estadio Nacional. Pese a la victoria, la Blanquirroja dejó muchas dudas ante un rival que estuvo con 10 hombres desde el minuto 38 del primer tiempo.

Una de las que notó esos errores fue la periodista Lorena Álvarez, quien usó su cuenta de Twitter para manifestar su opinión: “Ya se que si no se sufre no vale, pero ¿ya mucho no? Edison Flores no está en su nivel. Los cambios rarísimos. Insistir con Raúl Ruidíaz, haber perdido a Paolo Guerrero para el partido con Brasil”.

En el mismo mensaje, Lorena también resaltó lo mejor de la Selección Peruana: “Ganamos. Hubo cosas buenas pero lo malo, preocupa. Gallese, Cueva y Ladula, para mí, lo mejor de Perú”.

Ya se que si no se sufre no vale, pero ya mucho no? Flores no está en su nivel. Los cambios rarísimos. Insistir con Ruiduiz, haber perdido a Paolo para el partido con Brasil. Ganamos. Hubo cosas buenas pero lo malo, preocupa. Gallese, Cueva y Ladula, para mi, lo mejor de Perú. — Lorena Alvarez (@lorealvareza) September 6, 2021

Perú vs. Venezuela: previa

Para este compromiso, Ricardo Gareca podrá disponer de Gianluca Lapadula, quien no pudo estar ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero de Benevento se encuentra en buen momento y podría ser titular ante Venezuela.

Por su parte, la ‘Vinotinto’ cayo de local ante Argentina por 1-3 y se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con solo 4 puntos y necesita sumar para no quedar más relegado.

Debido a lo visto en el encuentro ante Uruguay, Sergio Peña podría tener la oportunidad de iniciar acciones. El volante ingresó en el segundo tiempo y tuvo más protagonismo que un desconocido Edison Flores, quien está lejos de su mejor nivel.