Paolo Hurtado fue el invitado estelar del ex futbolista Marquinho en su programa de Youtube “Tiro al Palo”. El popular “Caballito” hizo un recuento de su carrera, recordó sus momentos en la selección peruana, en Alianza Lima y el sueño que cumplió de jugar con Waldir Sáenz. Además, contó una peculiar anécdota junto a Claudio Pizarro, cuando lo conoció en su primera convocatoria a la selección peruana.

“Recuerdo que, un día, me senté con Advíncula y Yotún y ahí también estaba Pizarro. La conversación estaba muy amena y se me ocurre preguntarle a Claudio ‘¿y usted, tío?’. En ese momento, ‘Yoshi’ y Luis me quedaron mirando como diciéndome ‘¿qué has hecho?’, no le gusta que le digan así. En ese instante comencé a sudar frío porque era mi primera vez en la Selección Peruana”, recordó Paolo Hurtado junto a Marquinho en De Tiro Libre.

Paolo Hurtado también recordó la hazaña en Quito, donde la selección peruana venció a Ecuador por 2-1 gracias a un gol suyo. A eso se sumó un repaso por su debut en el fútbol y varias anécdotas imperdibles.





