▷ Ver, Movistar Deportes En VIVO, partido Perú - Uruguay En DIRECTO: ¿dónde y cómo ver el amistoso FIFA?

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO | ONLINE? Este viernes 11 de octubre, Perú y Uruguay chocarán desde las 18:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo y aquí te contamos dónde y de qué manera seguir en vivo y en directo este partidazo que sirve como preparación de ambas selecciones con miras al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

▷ PERÚ

La selección peruana se viene preparando desde la última semana de setiembre con los jugadores de la Liga 1 en un primer momento. Luego, con Paolo Guerrero a la cabeza, Ricardo Gareca pudo completar el equipo que finalmente entrenó con todos sus convocados en la ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Gareca aún no confirma el once titular que arrancará ante los de Washington tabarez. Pero, se supo en los últimos días que el Tigre estaría pensando en alinear desde el vamos a Carlos Ascues del Orlando City de la MLS ó Josepmir Ballón de la Universidad Concepción de Chile.

"Uruguay siempre es una selección que goza del respeto nuestro, muchísimo y en todo aspecto, porque sabemos de las virtudes del fútbol uruguayo y las virtudes del jugador uruguayo", resaltó 'el 'Tigre'.

Además, apuntó que la Celeste tiene un entrenador que por su capacidad y por el tiempo que lleva en su cargo, hace que su equipo se conozca "de memoria".

No obstante, Gareca puntualizó que Perú también se conoce por el proceso que vienen llevando y, por esto, cree que este viernes podrá verse "un buen partido".

Respecto al encuentro, 'el Tigre' agregó que enfrentar a Uruguay "es muy bueno" y que lleva a Perú a "mejorar como selección".

▷ URUGUAY

Por su parte, el elenco de la selección uruguaya llega sin sus figuras a este encuentro de preparación que les servirá para su preparación en el arranque de las Clasificatorias a Qatar 2022. Entre las principales ausencias del combinado celeste están Luis Suárez, Edinson Cavani y Giorgian Arrascaeta.

"Son momentos diferentes. Lo que se vive en un torneo corto como la Copa América quedó atrás, no se puede hacer nada al respecto. Hoy en día nos estamos preparando para otra cosa con la cabeza enfocada en eso", manifestó Fernando Muslera al ser consultado sobre una posible revancha ante el conjunto bicolor tras lo sucedido en la Copa América 2019.

¿Cómo y dónde ver Movistar Deportes en vivo?

Para poder ver Fútbol en vivo y en directo desde tu smartphone puedes ingresar a las siguientes Apps Móviles y de esta manera no te perderás el partido Perú vs. Uruguay el cual será transmitido por la señal de Movistar Deportes (Canal 3):

Para ver los canales: GOLPERU y Movistar Deportes: lo primero que debes hacer es decárgarte el app de Movistar (Google Play Store ó App Store) en la web oficial. Aquí no solo podrás ver los partidos de la selección peruana, pues también podrás seguir en vivo y en directo los choques de la Liga 1 Movistar y otras noticias del fútbol internacional.

¿Qué canales y emisoras de radio transmiten en vivo el Perú - Uruguay?

El único medio oficial es Movistar Deportes y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Horarios en el mundo para que no te pierdas el Uruguay vs. Perú

Perú: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Ecuador: 21:30 horas

Estados Unidos: 4:00 horas PT/ 19:00 horas ET

Colombia: 18:00 horas

Argentina: 20:00 horas

España: 2.00 horas (sábado)

Uruguay: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

¿Cómo van las cuotas en las Casas de Apuestas en el partido de Perú - Argentina?

Tanto para Betsson, Inkabet y Bet365, hay más probabilidades de un triunfo uruguayo. En promedio, una victoria de Uruguay paga 1.88, mientras que un resultado favorable a Perú paga 4.15 veces el monto apostado.

Según Bet365, existe la misma posibilidad de que ambos equipos anoten en el encuentro (1.83), pero tanto en el primero como en el segundo tiempo, Uruguay llevaría la delantera (2.87).

Para Betsson, hay una ligera mayor chance de que no anoten ambos equipos (1.84) vs. una situación en donde haya goles de ambos lados (1.89).

Inkabet encuentra difícil que no haya goles en el partido (9.00). Por el contrario, afirma que hay la misma posibilidad de que ambos equipos anoten (1.85).

Tanto Bet365 como Inkabet colocan a Cristhian Stuani como el hombre llamado a meter goles. No obstante, al encontrarse lesionado, las casas de apuestas viran hacia Maximiliano Gómez con 7.00 y 4.90, respectivamente.

Historial de encuentros entre Perú y Uruguay:

Total de partidos jugados (Amistosos y oficiales): 65

Victorias de Uruguay: 36

Victorias de Perú: 15

Empates entre ambos: 14

Los últimos 10 encuentros entre Perú vs. Uruguay

Perú 3-0 Uruguay por Copa América (2007)

Uruguay 6-0 Perú por Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Perú 1-0 Uruguay por Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Perú 1-1 Uruguay por la Copa América 2011

Perú 0-2 Uruguay | Copa América 2011

Uruguay 4-2 Perú por las Eliminatorias Brasil 2014

Perú 1-2 Uruguay por las Eliminatorias Brasil 2014

Uruguay 1-0 Perú por las Eliminatorias Rusia 2018

Perú 2-1 Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018

Perú 0-0 (5-4) Uruguay por la última Copa América 2019

