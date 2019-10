Juan Reynoso, tras caída ante Veracruz: "Quedamos en la historia por perder ante un equipo que no podía ganar"

Puso la cara. Juan Reynoso, entrenador del Puebla FC, afirmó que la caída ante Veracruz fue un duro golpe por tratarse de que el equipo Tiburon no ganaba hace 430 días en la Liga MX.

"El morbo dice que quedamos en la historia por perder ante un equipo que no podía ganar y toda la derrota duele, y si hoy Veracruz nos pasa por arriba y no metemos las manos, mete al doble. Pero duele mucho porque con el morbo y después de todo… y hoy lo hace a nosotros, que no lo esperábamos”, indicó Reynoso en conferencia de prensa tras el encuentro.

Por otro lado, el ex entrenador de Real Garcilaso señaló que espera que dicha derrota le sirva a equipo de lección. “Este resultado es muy duro, pero si es de aprendizaje será gasolina, pero si se esconden y no quieren estar será súper importante revertir la situación en lo anímico y físico para plantear un buen juego ante Pumas y hacer respetar la localía”, agregó el entrenador peruano.

Desde que el 'Cabezón" asumió como entrenador del club franjiazul lleva dirigidos 13 partidos, teniendo como saldo: tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. En los últimos seis partidos, tanto de liga como de copa, los dirigidos por Reynoso no han podido ganar.

