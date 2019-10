DT de Puebla, Juan Reynoso dejó polémica frase tras caer por 2-0 ante América por la Liga MX [VIDEO]

Juan Reynoso, técnico peruano que dirige a Puebla, se refirió a la derrota que tuvo su equipo frente al América por la fecha 15 de la Liga MX y dejó una polémica frase que podría caerle mal a los hinchas de las 'Águilas'.

"Me voy con mal sabor de boca porque en palabras cortas nos ganaron con muy poquito, uno espera un América más avasallador, que el portero nuestro fuera la figura, pero esto es de goles, no de merecimientos y ellos fueron contundentes y nosotros no", dijo Juan Reynoso en conferencia de prensa.

El Puebla de Juan Reynoso tuvo la oportunidad de anotar en varias ocasiones durante el partido, pero falló las ocasiones que tuvo.

"En el primer tiempo estuvimos para ponernos en ventaja, y luego en el segundo tiempo tuvimos el empate, pero el poste nos negó el 1-1 que hubiera llegado en un buen momento porque hubiera cambiado el panorama del partido", aseguró.

"Si no la metes lo que uno pueda decir no cambia el resultado, sobre eso no hay palabras, un 2-0 es difícil levantarlo, ahora no nos queda otra que aprender de la derrota y trabajar en lo que viene", añadió.

Juan Reynoso explicó que el objetivo del Puebla es alejarse de la zona de descenso. "Jugamos dos torneos, el primero, nuestra prioridad, es alejarnos del tema porcentual y lo otro la posibilidad de Liguilla, la cual se ve muy lejana, aunque esperamos cerrar dignamente y ojalá podamos llegar arriba de 20 puntos", comentó.

Puebla lleva ya tres fechas sin conocer el triunfo y con la derrota frente al América acumuló su segunda derrota consecutiva. En la próxima jornada, el equipo de Juan Reynoso jugará frente a Veracruz.

