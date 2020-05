Cuando se conoció que el delantero italiano de madre peruana, Gianluca Lapadula podía ser convocado a la selección peruana, uno de los opositores a su posible llamado fue Johan Fano, quien no se mostró conforme con la falta de decisión del atacante europeo: “No le puede estar rogando tanto a un jugador para que juegue por la Selección peruana. Es sí o no”, dijo el 2016.

Años después y con la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019, Johan Fano sigue firme con su postura: “Mantengo mi opinión de no convocar a Gianluca Lapadula. La selección está por encima de un nombre. Él rechazó la propuesta y gracias al bueno trabajo que se hizo en la selección, se pudo clasificar. Si me volvieran a preguntar, diría lo mismo”, indicó en entrevista a Movistar Deportes.

Johan Fano también habló acerca de su no llamado a la selección peruana cuando destacaba en el fútbol mexicano: "No sé qué intereses tenía Markarián cuando no me convocó. Era goleador en México, volví a Universitario. Me llamó para un partido amistoso, pero no me convocó para las Clasificatorias. No sé por qué me puso la cruz en la selección en ese momento”.

Johan Fano también reveló que Javier Mascherano le pidió que no jueguen buscando ganar el partido en el partido Argentina - Perú jugado con una fuerte lluvia en el Estadio Monumental. El partido terminó 2-1 a favor de la albiceleste con gol de Martín Palermo.

