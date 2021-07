Han pasado los años pero Johan Fano sigue demostrando el gran cariño que le tiene a Universitario de Deportes, equipo que defendió en 2007 y 2011.

En las redes sociales, Johan Fano dio otra muestra del amor que le tiene a los merengues. El futbolista señaló que donará los intereses a “Embajadur Crema”.

“Yo no voy a cobrar nada de esos intereses, nada de esas cosas no las voy a cobrar. Pero si creo me merezco el hecho de cobrar mi salario que dejé de ganar mucho menos de lo que gané en México. Tanto yo como todos los que estuvimos ese año tenemos el derecho de cobrarlo. Pero sí estoy dejando de ganar todos los intereses que se puedan haber generado en estos ocho años, los voy a donar para que la deuda de la “U” pueda seguir disminuyéndose y poder tener la posibilidad de que en algún momento se pueda cancelar”, dice Johan Fano en un vídeo que compartió Garra 1924.

¡Gracias por tanto amor, Johan Fano! 👏👏👏👏



