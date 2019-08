Jefferson Farfán demanda a Magaly Medina por 5 millones de soles | FOTO

Jefferson Farfán y su madre Rosario Guadalupe, demandaron por la vía civil a la conductora televisiva Magaly Medina, por la suma de 5 millones de soles. El jugador de la selección peruana tomó esta decisión luego de las declaraciones de Magaly, quien dijo que el futbolista compró un departamento para Yahaira Plasencia.

"Definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad. No sé si iremos porque, finalmente, eso es un saludo a la bandera, pues esto es para que yo le dé los S/. 5 millones y no pienso darle un sol", indicó Magaly Medina en entrevista a Trome.

No es la primera vez que Jefferson Farfán toma acciones legales en contra de Magaly Medina. En julio, el delantero de la selección peruana mencionó que el programa 'MagalyTV: La firme'. difunde "inexactitudes, noticias falsas y crea historias donde no las hay".

