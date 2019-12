La selección peruana Sub 23 cayó 1-0 ante Ecuador en el partido de preparación jugado en el Estadio Nacional con miras al Preolímpico Sub 23 que se jugará en enero. Tras el primer y único gol, Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes criticó al equipo dirigido por Nolberto Solano.

“La mejor opción es no ir. Juan Carlos Oblitas dijo que no. Es un mamarracho el equipo. De qué sirve eso, si no es válido por FIFA. Yo no los mandaría al Preolímpico. Un desastre ese equipo, horrible juega esa selección", indicó Gonzalo Núñez.

Desde inicios de diciembre

La selección peruana Sub 23 trabaja desde la primera semana de este mes. Los futbolistas convocados de Sporting Cristal y Alianza Lima se incorporaron apenas culminaron sus participaciones en la Liga 1.

‘Ñol’ Solano, que tiene el plantel completo desde el lunes, indicó que será un gran desafío conseguir uno de los dos cupos que ofrece el certamen, pues todos los rivales son muy competitivos.