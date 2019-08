Gonzalo Nuñez arremete contra 'Me Too' tras pedir que desconvoquen a Yordy Reyna: "Están engañando a la gente" | VIDEO

Tras el post del colectivo en contra de la violencia contra la mujer, 'Me Too' solicitando la desconvocatoria de la selección peruana del futbolista Yordy Reyna por el caso de la voleibolista fallecida el 2017, el conductor del programa deportivo Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez se pronunció y arremetió contra la carta realizada a través de redes sociales.

"Yordy Reyna no es sospechoso, no ha sido convocado de juicio como sospechoso, fue como testigo. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No tiene impedimento de salida del país. Están sacando las cosas del tema para hacer publicidad".

"¿Dicen que es cómplice? Eso lo debe determinar el Poder Judicial. Esa página no sabe nada de derecho. Si Yordy Reyna fuera sospechosos, quizás le pudieron haber dado prisión preventiva. Yordy es inocente, no le han probado nada. Esto es engañar a la gente, acá cuenta lo legal. No pueden pedir cojudeces", dijo Gonzalo Núñez.

Cabe mencionar que luego del comunicado de la página 'Me Too', ningún representante de la Federación Peruana de Fútbol, Yordy Reyna, ni alguna persona relacionada al ámbito legal del futbolista se pronunció.

