Fleischman resalta ausencia de Yotún ante Uruguay y Maestri responde: "Si jugaban Suárez y Cavani nos hacían 3 o 4"

En Fox Sports Radio Perú analizaron la derrota de la selección peruana ante Uruguay en Montevideo y hablaron acerca de la propuesta táctica del equipo de Ricardo Gareca y resaltaron la ausencia de un jugador fundamental como Yoshimar Yotún.

"Lo superó Uruguay pero Perú tiene que tratar de jugar bien. Si un equipo hace su función, ¿el otro equipo tiene que mirar?, Uruguay propuso un juego, Perú no propuso nada, tiene que intentar que hacer algo no hacer lo contrario", afirmó Flavio Maestri en Fox Sports Radio.

"Perú juega 4-3-3", añadió el 'Tanque' y Julio César Uribe respondió: "Para mí no está claro el 4-3-3, no entendí (el sistema). Ballón o juega de enlace o juega en la primera línea con los 3 que esperan para presionar y no flotar, porque un equipo que te genera desgaste tienes que tener la figura clarita para presionar. ¿Qué hizo Perú en el partido? Ha corrido todo el partido detrás de la pelota", afirmó Uribe.

Posterior a ello, Eddie Fleischman resaltó la ausencia de Yoshimar Yotún en la selección peruana: "Cuando hablo del nivel, hay jugadores que tienen más nivel en la selección. Yotún tiene más nivel que Gonzales y Ballón, a la selección le hace mucha falta", indicó Fleischman.

"Si hoy jugaban Suárez y Cavani hoy nos hacían 3 o 4 (goles) por la calidad que tienen, es lógico que hablemos de eso, pero si Ballón o Gonzales tienen la oportunidad de arrancar se tienen que mostrar para proponer algo más de Perú", sentenció Maestri.

"NO ENTENDÍ CON QUÉ SISTEMA JUGÓ PERÚ"#FOXSportsPeru | La opinión de @JulioUribe10 sobre la derrota de Perú ante la Celeste. pic.twitter.com/YGU8EZAdDJ — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 12, 2019

