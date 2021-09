Cuando todavía se disputaba el encuentro entre la Selección Peruana y Uruguay por las Eliminatorias. El usuario @jpaz66 de TikTok compartió el video donde se ve al hincha contando que apostó 2 mil soles al triunfo de Perú. En ese momento la pareja del hombre empezó a reclamarle en medio de la calle.

“¿2 mil soles? Yo me saco la mie... trabajando y ¿tú? Yo tengo un hijo discapacitado. ¿Cómo es posible? Estás loco, eres enfermo”, reclamó la mujer. El hincha admitió que tenía fe en la selección nacional: “Le tengo fe a Perú. El que no arriesga no gana. La fe”.

Tik Tok: Hincha recibe furiosa reacción de su esposa por apostar 2mil soles a Perú (Video: Pinky Show)

Finalmente el hincha que apostó los 2 mil soles perdió todo el dinero, luego que el encuentro terminara en empate, pese a los constantes ataques de la Selección Peruana en los últimos minutos del encuentro.

El próximo encuentro de la Selección Peruana será ante Venezuela el domingo 5 de septiembre en el Estadio Nacional. Perú está obligado a ganar, de lo contrario sus aspiraciones para llegar a puestos de clasificación se complicarán aún más.