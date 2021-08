Apenas le timbramos, adivinó que la llamada telefónica se debía a la queja de su ‘compadre’, hermano y amigo en el fútbol, Roberto la ‘Foca’ Farfán, quien hace poco en una entrevista con El Bocón reveló que Cuto Guadalupe lo tiene olvidado, postergado de popularidad a través de su fe y el Cutismo al darle mayor atención a Gianluca Lapadula, el ítalo peruano que se ha ganado el corazón de los hinchas peruanos a punta de goles y entrega con la selección peruana.

“Ya lo leí todo (risas). La ‘Foca’ es mi hermano. Siempre nos hemos saludado con besito, él lo sabe. Tenemos esa magia, esa amistad, hermandad. Se pone celoso, ya me encaró, también, dice que mucho Lapadula, Lapadula”, confesó entre carcajadas.

También se enteró que contó la anécdota de vestuarios en el hotel de concentración de Universitario, cuando el técnico era el argentino José Basualdo, en el 2005, y el ex defensor terminó por decirle al ex Boca Juniors que la ‘Foca’ había fumado un cigarrillo. “Sí, lo eché a mi ‘compadre’, pero justo entraba el profesor y yo señalé con mi dedo, y giró, movió su cabeza, esa no me la perdonó hasta ahora”, admitió con otra sonrisa.

Consultado sobre el futuro administrativo en el equipo de sus amores, indicó: “Siempre voy a querer lo mejor para el club. Aplaudo la iniciativa de Franco Velasco, Jean Ferrari, yo y el ‘Puma’, así como otros ex jugadores e hinchas apoyamos en las marchas. Todos pusimos nuestro granito de arena. La ‘U’ se encontraba secuestrada por esa gente malintencionada de Gremco. De asumir y si me llamaban para un cargo de Embajador o de supervisor del club en menores, bienvenido sea. No soy técnico, pero si puedo controlar el tema de las divisiones menores”, sentenció.

