Un historia que muy pocos saben es que Cristiano Ronaldo enfrentó a Perú. Han pasado 20 años desde ese encuentro entre la selección peruana y Portugal, que se jugó un 16 de abril de 2001 por el Torneo Mundial de Montaigu, en Francia.

Este campeonato de la categoría Sub-16 lo han disputado figuras de talla mundial y una de ellas fue Cristiano Ronaldo, quien en ese entonces ya empezaba a sorprender con tu talento.

“Estábamos en la sub-15 y fuimos a Montaigu dos veces. La primera vez, como que regalábamos un año de edad porque nosotros éramos categoría 86 y Cristiano Ronaldo es 85. En esa oportunidad nos tocó enfrentarnos en un torneo bien corto donde participaban varias selecciones. Nos fue bien y el partido por el tercer lugar le ganamos por 1-0 a Portugal”, contó Renzo Revoredo, quien integraba esa selección peruana, al diario Trome.

“Se escuchaba de Cristiano Ronaldo, no era la figura que es hoy, creo que recién lo estaban vendiendo. En esa época no era que se supiese quiénes eran los jugadores que enfrentábamos. Después, más grande te vas dando cuenta de que sí enfrentaste a Cristiano Ronaldo. Algunos compañeros sí recordaban que este era el jugador que jugaba mucho, pero Cristiano Ronaldo salió elegido el mejor jugador del torneo, era una locura, De hecho cuando nosotros jugamos contra ellos, él se cansó de hacer la bicicleta de Zidane y lo hacía diez veces por partido. Era un jugador muy rápido, que siempre iba hacia adelante. No recuerdo si fue el goleador, pero sí fue el mejor jugador del torneo, Marcaba una diferencia enorme”, dijo.

Otro de los que estuvo en el equipo fue Jesús Chávez y contó la experiencia en aquel torneo. “Era un partido por sub-15 y para la final nos elimina Inglaterra, y a Portugal lo elimina Francia. Entonces, por el tercer puesto nos enfrentamos a Portugal con Cristiano Ronaldo. Él, creo que jugaba en el Sporting Lisboa y ya era un crack. Cristiano Ronaldo jugaba más para la tribuna que para el equipo. Sin embargo, tenía un talento impresionante. No era tan goleador, era más volante por fuera. Nosotros le ganamos porque aprovechamos una ocasión a través de Jorge Jayo (hermano de Juan), pero después ellos nos tuvieron dominados todo el partido. Nosotros lo único que hicimos fue defendernos”, acotó.

“Cuando llegamos a Francia ya se hablaba bastante de Cristiano Ronaldo y que jugaba un montón, hasta que nos cruzamos por el tercer lugar y demostró que tenía un futuro enorme. Su juego no fue muy productivo ese día porque, como te digo, más jugaba para la tribuna, llevándose a casi todos y eso no le funcionó ante Perú. Nosotros hicimos un gol rápido y nos tocó defender casi los 90 minutos de juego. Yo jugué todo el partido. En ese equipo estaba ‘Neka’ Vilchez, José Carvallo y fue una linda experiencia. Nos quedamos hasta la premiación y Cristiano Ronaldo salió elegido “El Mejor Jugador” del Torneo Montaigu”, relató.