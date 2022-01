Cristian Benavente está por cumplir un año sin jugar al fútbol profesional, pero lleva mucho más tiempo sin ser aquella figura de la selección peruana que todos pensamos que sería hace unos años atrás cuando era una eminente figura de las inferiores del Real Madrid y apuntaba a lo más alto en la estela del fútbol mundial. Hoy, con 27 años, el “Chaval” anda muy lejos de ser requerido por Ricardo Gareca y también bastante distante del cariño del hincha peruano, que lo adoptó muy rápido y hoy ya lo “retiró” sentimentalmente de su top de jugadores más queridos que seguramente lidera Gianluca Lapadula y también destacan Edison Flores, Renato Tapia, André Carrillo y (con un amor/odio) Christian Cueva).

Así como Cristian Benavente, que ilusionó desde su aparición, pero pronto perdió terreno, otros futbolistas en sus primeros días dispararon las expectativas de los hinchas, pero terminaron decepcionando.

El caso del “Chaval” Benavente

En el caso de Cristian Benavente su historia ya es bastante conocida: se venía la Copa América 2015 y Ricardo Gareca debía elegir entre el “Chaval” o Christian Cueva para la posición de enganche. El argentino apostó por Cueva, una decisión impopular porque Benavente era muy querido por la afición, pero que con el tiempo tuvo respaldo en los resultados. Desde entonces Cueva fue titular indiscutible pese a todo y el “Chaval” poco a poco pasó al olvido.

Hoy Cristian Benavente sigue sin consolidarse en un club y no juega hace ya once meses, hasta se habla de un posible retiro o se le ha relacionado como fichaje estelar en el fútbol peruano, especialmente en Alianza Lima. Lo que queda claro es que ya no tiene el respaldo de la afición ni el cariño efervescente que se evidenciaba hasta hace unos años, cuando se veía aún en él a una prometedora suerte de crack.

Cristian Benavente envió motivo mensaje a los hinchas de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

El desapego a Guerrero

Actualmente el futbolista más querido por la afición es Gianluca Lapadula, quien con sus goles y su carisma prácticamente envió al “retiro sentimental” a Paolo Guerrero, quien hasta entonces era la figura máxima de la selección peruana. Si alguien es responsable de que la ausencia del “Depredador” no se sienta, ese es Lapadula. Su carisma y su rendimiento (con goles) hicieron que la ausencia del goleador de Gareca duela menos.

Hoy, con 38 años y ya tres meses sin jugar, el futuro deportivo de Paolo Guerrero parece estar en su ocaso, aunque seguramente pueda sorprendernos y volver a la selección peruana para demostrar con goles que aún sigue vigente. Eso sí, ya con Gianluca Lapadula su proceso de salida de la bicolor será menos traumático, no solo para el equipo, sino también para el aficionado.

Otro caso estelar es de Jean Deza, jugador prometedor allá por el 2014, cuando con Pablo Bengoechea llegó a la selección peruana e incluso fue titular en el amistoso ante Inglaterra en el majestuoso y tradicional estadio de Wembley. El jugador sin embargo, nunca se consolidó y rápidamente pasó de ser promesa a protagonizar temas extra deportivos que terminaron por acabar con su carrera en la selección peruana.

Otras estrellas estrelladas

El caso de Carlos Ascues es similar. Fue promesa con Pablo Bengoechea en Alianza Lima y en la selección peruana, ya con Ricardo Gareca también tuvo apariciones, pero su carrera vio un pronto descenso cuando no supo quedarse en el Wolfsburgo alemán, luego pasó a la MLS y en su vuelta a Alianza Lima sería su peor temporada, donde incluso alcanzaría el descenso deportivo.

Alexi Gómez, alguna vez en la selección peruana, también es un caso similar. No llegó a consolidarse y nuevamente protagonizar noticias extra deportivas le fue jugando en contra hasta perder su última oportunidad: Alianza Lima. Después de esa pésima temporada 2020 se fue perdiendo en clubes de menor categoría y ya sus oportunidades para llegar a la selección peruana se esfumaron.





