Cristian Benavente y Paolo Guerrero tuvieron destinos muy diferentes en la selección peruana, pero hoy comparten un mismo calvario: no juegan y su valor en el mercado se reduce a ritmo acelerado. Quien lo sufre, a lo lejos, es el técnico Ricardo Gareca, quien ha borrado de sus planes al primero y al segundo lo tiene fuera de lista mientras no se recupere y encuentre equipo. Así de cruda es la realidad de dos jugadores que se metieron al corazón del aficionado de la Blanquirroja.

Benavente va por el año

Cristian Benavente pertenece al Pyramids FC, pero no juega desde febrero del 2021, esto debido a que no fue inscrito en el torneo porque el club no lo tiene en sus planes y le busca equipo. Los meses pasan y el “Chaval” no ha podido conseguir equipo, entre otras razones, por su alto salario. Según la página especializada Transfermarkt.es a fines del 2018 el valor del pase de Benavente era de 5.5 millones de euros, la cifra más alta como profesional.

Desde entonces, su valor de mercado se ha ido reduciendo considerablemente. Actualmente lleva 11 meses sin jugar y su valor de mercado registrado en diciembre del 2021 es de un millón de dólares. Cabe recordar que Benavente tiene ya 27 años.

El caso de Guerrero

El caso de Paolo Guerrero es igual de grave, aunque con otras características. Está por cumplir tres meses desde que se desligó de Internacional de Brasil, con el objetivo de recuperarse de una lesión sin presión por jugar. A esto se suma de que en los últimos años las lesiones le han jugado en contra y sus temporadas han sido bastante discretas. Todo esto ha afectado en su valor de mercado, pues actualmente según Transfermarkt su valor de mercado es de 500 mil euros, la mitad del valor de Cristian Benavente.





