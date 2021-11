Andrés “Balán” Gonzales cumplió el sueño de todo futbolista al jugar por su selección peruana, representarla a nivel internacional; sin embargo, tuvo episodios desagradables que intentó olvidar, enterrar, pero que El Bocón escarbó, en la previa del Perú-Bolivia, de mañana, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias Qatar 2022.

Y es que Andrés “Balán” Gonzales, el ex jugador de Club Universitario de Deportes, Sport Boys y Club Alianza Lima, de los años 90, integró la plantilla de la blanquirroja que hizo cero puntos en una Clasificatoria, la del Mundial Italia 90, al mando del discutido técnico brasileño José Marcía, más conocido como Pepe.

Pero la pesadilla no acabó ahí, pues enfrentó a Bolivia, el rival de turno de la selección de fútbol de Perú, y perdió 2-1, pese a que marcó el transitorio empate (1-1), no pudo cambiar la historia, que hoy cobra notoriedad al ser la única vez que el equipo altiplánico ganó en Lima, de visita, el pasado 10 de setiembre de 1989.

“Yo no estuve en el proceso, me llamaron a la selección en el final, tenía un buen presente en Universitario. Me llamaron para esos dos partidos de Eliminatoria, pero no sumamos ningún punto. Fue muy mala, pésima, la participación. Tuve la suerte de ingresar y anotar, pero no pudimos ganar a Bolivia. Recuerdo que Uribe y Navarro ya dejaban la selección, había un cambio generacional, y comenzaba a crecer Bolivia. Tenían figuras como Etcheverry, “Platini” Sánchez, Melgar, Cristaldo, Trucco, Borja, después esa camada fue al Mundial Estados Unidos 94″, dijo a El Bocón.

PIDE NO CONFIARSE

Pese a que hace treinta y dos años que la selección boliviana de fútbol no le gana a la peruana en Lima, “Balán” recomendó no confiarse. “Si bien Perú le ha dado vida a Bolivia, tienen que ganar. El siguiente partido (Venezuela) no sirve para nada, hay que ganar este partido. Ojalá tengan una buena noche y seguir con las esperanzas del Mundial Qatar 2022″.

Consultado sobre la carta de gol de la blanquirroja, el ítalo peruano Gianluca Lapadula, indicó: “Antes dependíamos de Paolo Guerrero, lo bueno de Lapadula es que se ha integrado rápido al grupo, ha caído como anillo al dedo. Hay que ganar, así sea en el minuto 95. También hay que tener precaución en la zona defensiva, pues tienen un buen jugador como Marcelo Martins. Bolivia es de patear mucho de larga distancia, es su juego, pero confío en que mañana celebraremos un triunfo peruano”, concluyó.