Alessandro Burlamaqui, una de las 60 promesas mundiales: "No dejaría a Perú, es mi país de nacimiento"

Ya pasaron aproximadamente seis meses desde que el Sudamericano Sub-17 llegó a su fin. El torneo realizado en nuestro país dejó gratas apariciones, siendo Alessandro Burlamqaqui uno de los futbolistas que destacó dentro de la selección peruana.

El jugador del equipo juvenil del Espanyol de Barcelona fue considerado hace unos días como una de las 60 mejores promesas del fútbol mundial, según el diario inglés The Guardian. Tras enterarse de dicha consideración, Burlamqui se mostró muy contento: “Es un orgullo representar a mi país y saber que nuestro fútbol da la talla junto a los mejores del mundo”, contó a Depor

Pese a que vive a más de 10 mil kilometros de distancia, al volante peruano nunca se le ha pasado por la mente dejar de representar a 'La Blanquirroja': “No dejaría a Perú. Es mi país de nacimiento y la gente me transmitió mucho cuando fui a jugar allá. Por eso, a pesar de que España me ha dado todo, me ilusiona mucho lograr grandes cosas con mi selección”, indicó Burlamaqui.

Por ahora el volante peruano se encuentra en el equipo del Juvenil B del Espanyol del Barcelona, club que apuesta mucho por los futbolistas que salen de sus canteras.

