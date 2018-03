Segunda División: ¿Cuándo arranca y cómo se jugará en este 2018?

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aprobó la bases del campeonato de la Segunda División 2018, donde se confirma que habrá un ascenso directo y dos descensos.

Sin embargo, la sorpresa no es esa, sino que los equipos que ocupen el segundo y tercer puesto, tanto en el torneo de ascenso como en Copa Perú, podrán acceder a la máxima categoría, luego de disputar un cuadrangular final de tres fechas. Sí, así como lo lee.

“Agradecemos a la Comisión de Fútbol de la FPF por reconocer el esfuerzo de la segunda división en el camino de formalizar a los clubes, la segunda división y recobrar con justicia las posibilidades de tener hasta tres equipos en primera”, indicó Sergio Ludeña, presidente de ADFP-SD.

¿Cómo será?

El torneo de Segunda División que arranca este 7 de abril tendrá dos etapas: la de clasificación y play-off para definir a los nuevo inquilinos de la primera división. El campeonato tendrá 30 fechas (cotejos de ida y vuelta), donde el equipo que acabe primero accede directamente a la semifinal y los que terminen del segundo al sétimo puesto disputarán una liguilla final (2do vs. 7mo, 3ro vs. 6to y 4to vs. 5to) en choques de ida y vuelta.

Luego, el primer puesto jugará con el ganador del partido entre el cuarto y quinto, y la otra llave será entre los ganadores de los cotejos segundo vs. séptimo y tercero vs. sexto. Los clubes que ganen lucharán el título y el ascenso y los perdedores, por el tercer puesto.