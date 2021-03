Las presencias de Hernán Barcos y Jonathan Lacerda fueron en el entrenamiento matutino de este martes en Alianza Lima. Los futbolistas se unieron al grupo en el Colegio de la Inmaculada, luego de que acaban la etapa de aislamiento y de que superen con éxito los exámenes médicos correspondientes.

“¡Uniendo fuerzas! Nuestros refuerzos Hernán Barcos y Jonathan Lacerda se unieron a los entrenamientos en el Colegio Inmaculada esta mañana. ¡Arriba Alianza!”, publicó la institución blanquiazul en sus redes sociales, junto a un video en el que se aprecia a los deportistas ya en acción.

Hernán Barcos y Jonathan Lacerda arribaron a la capital después de Pablo Míguez, por lo que este último se unió a las prácticas un día antes. No obstante, ello no fue impedimento para que no se sintieran como en casa, con el recibimiento del comando técnico y sus compañeros para esta temporada.

Alianza Lima arrancó su pretemporada con casi todo su plantel, a la espera también de que se defina el fichaje de Ángelo Campos. Si bien las negociaciones continúan, aún no se ha anunciado su incorporación de manera oficial, pues aún mantiene un vínculo contractual con Carlos Stein.

Sin embargo, el entrenador Bustos adelantó que, de tener un fallo favorable para los íntimos en la audiencia que se tuvo el último lunes con Carlos Stein y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el TAS, se sumarían más elementos. Si tenemos la chance de Liga 1, vendrán algunos más”, dijo el técnico en rueda de prensa virtual.