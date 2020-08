Manuel Tenchy Ugaz es un futbolista recordado por su paso por San Martín, César Vallejo, Juan Aurich, Carlos A. Mannucci, entre otros equipos. Aunque hoy a sus 39 años no tiene club. ¿El motivo? A inicios de este 2020 había arreglado con Deportivo Coopsol para jugar la , pero el coronavirus lo dejó sin equipo. Por eso, comenzó a buscárselas para llevar el pan a casa.

¿Tenchy cómo vienes pasando esta pandemia?

Me ha tocado reinventar, yo he estado desde fines de octubre hasta ahorita sin equipo, la plata sale y no entra.

¿Desde cuando no juegas?

Ya son más de ocho meses sin jugar, terminé el año pasado en Huaral, este año había firmado por Coopsol y entrenado unos 10 días pero por esto de la pandemia decidió rescindirnos a todos. Es entendible pues trabaja con las empresas y si no hay entrada es complicado que cumpla con nosotros

¿A qué te estás dedicando ahora?

He tratado de dedicarme a la venta de ropa que tiene que ver con lo deportivo, he sacado buzos largos. Tengo que cumplir como padre.

¿Cómo se dio este proyecto?

Esta idea nació en 2014, cuando estaba en Trujillo ya confeccionaba mis pantalones y mis polos. Voy a un taller y hablo con la patronista, veo el conjunto, doy el visto bueno y sale a la venta.A veces no es necesario gastar tanta plata para vestirse bien, son conjuntos que están al alcance de cualquier persona.

¿Cuáles son los precios?

Un conjunto largo (pantalón y polera) sale a 90 soles y un conjunto corto (short y polera) 85.

También vimos que estás dedicandote a la venta de zapatillas. Cuentanos un poco de eso.

Las zapatillas le compré a un amigo, son réplicas A-1 de una balenciaga que cuesta 600 soles, me lo vendió a 160, así nació la idea de comprarle a por mayor y yo vender al precio que me costó.

¿Cómo te ha ido con los pedidos?

Hay gente que no me conoce y desconfían, entonces yo le doy mi Whatsapp, me llaman y recién confían. Acá en San Miguel el envío es gratuito, pero también tengo pedidos para Trujillo, Huaral y Huancayo. No hay excusa para trabajar, pero igual yo mantengo la máquina, esperando el inicio de la Liga 2 y volver. No tengo vergüenza de trabajar en lo que sea.

Todavía estás con las ganas de seguir jugando

Yo siempre he dicho el día que me retire va a ser cuando no tenga ganas de entrenar, ahorita salgo a correr, vengo hago mis apuntes, de diez mensajes dos o tres son pedidos. Hasta donde Dios me permita voy a darle al fútbol.

Una vez que acabes tu carrera, qué es lo que sigue

Yo en el tema de fútbol me he decidido por la rama de preparador físico, me gustaría trabajar con niños pero no descarto hacerlo con equipos de fútbol. En Trujillo hay bastante jugadores con condiciones, solo que necesitan apoyo y consejo para destacar en el fútbol.

¿Qué etapa crees que fue la mejor de tu carrera?

Mi mejor época en el futbol ha sido en Vallejo los años 2009, 2010, 2011, agradecido con el club. Luego he tenido el honor de vestir camisetas grandes como Municipal, Aurich y el mismo Mannucci. Jugué Libertares con Aurich, sudamericana con Vallejo, salir campeón con San Martín, cosas con las que uno sueña de niño.

¿Jugaste en los dos equipos de Trujillo, eso te pone feliz?

He tenido el honor como trujillano de vestir ambas camisetas, me siento agradecido y feliz.

Ahora último has seguido a ambos clubes

Yo a ambos equipos los sigo por las redes, como trujillano tengo que apoyar a ambos equipos, sabemos que más hinchada tiene Carlos A. Mannucci, solo queda apoyar y que ellos puedan salir campeón.