Luego de que se conociera que Roberto Martínez viene trabajando con la administración temporal que puso Gremco en Universitario, las críticas de los hinchas cremas al exfutbolista comenzaron a llover.

Por eso, Roberto Martínez salió al frente y se defendió de quienes aseguran que se cayó del poster.

“Hoy en día trabaja con nosotros Héctor Chumpitaz y no creo que nadie diga que se cayó del póster. En la “U” trabaja un rato “Balán”, “Coco” Araujo, Paolo Maldonado. Yo nunca he querido estar en un póster para que me bajen. Ni siquiera me he considerado ídolo de la “U”. Todos los que hemos tenido que caernos del póster”, dijo en Campeonísimo.