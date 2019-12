El entrenador del club Juventus Talentos de Trujillo, Luis “Pompo” Codero, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol, ente organizador del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. El ex futbolista de Universitario de Deportes se mostró bastante incómodo por las condiciones logísticas que tuvieron que afrontar sus dirigidas para afrontar las semifinales del torneo.

El hecho que desató la indignación del entrenador fue la poca seriedad y el poco sentido común que se tuvo al programar los partidos de las semifinales. El jugar a la 1:00 pm en una cancha sintética es algo que condenó el estratega de las trujillanas.

“Jugar acá es inhumano. Esto no puede pasar. Es algo que no pasa con el fútbol de varones. Jugar a la 1 de la tarde en campo sintético en Ley FIFA está prohibido. Pero las personas que están es su carpetita, con su aire acondicionado dirán que sigan jugando. Mientras no le pase a sus hijos, nos van a seguir maltratando” , señaló Cordero a Toque Femenino, medio especializado en cubrir el fútbol femenino peruano.

“Mientras no le pase a sus hijos, nos van a seguir maltratando (al fútbol femenino)” las palabras de Luis Cordero, director técnico de Juventud Talentos de Trujillo, tras caer en semifinales. 🎥: @FrancoRojasP pic.twitter.com/GqfwwmHAug — Toque Femenino (@FemeninoToque) December 19, 2019

Otro de los hechos que resulta insólito sucedió ayer en horas de la noche. En un principio los partidos para las semifinales del campeonato estaban programadas para disputarse el día de hoy en la VIDENA a las 11 am y 1 pm .

Sin embargo, ayer por la noche la FPF le sugirió el cambio de sede y horarios . Hecho que provocó el rechazo total de varias de las jugadoras involucradas, entre ellas las futbolistas de Universitario de Deportes, quienes a través de sus redes sociales alzaron su voz de protesta. Ante este hecho, desde la Videna se decidió seguir con la idea original.

Finalmente, Universitario se impuso 2-0 a Juventud Talentos de Trujillo y se instaló en las finales del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Su rival será el equipo de Loreto, Amazon Sky, quien dejó en el camino a Stella Maris de Arequipa.