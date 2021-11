Jefferson Farfán fue noticia nacional al realizar un tonazo en su ‘bunker’ de La Molina por su cumpleañoas. La ‘Foquita’ invitó a varios amigos y familiares a su fiesta pese a las restricciones de reuniones por la pandemia del COVID 19, por ello, el comentarista de ‘Al Ángulo’, José Chavarri criticó al atacante de Alianza Lima y la selección peruana y consideró que todo es una irresponsabilidad.

“Lo conversábamos un poco fuera de cámaras y yo si coincido en que hay una irresponsabilidad. Para todos aquellos que piensan que le festejamos todo a Jefferson Farfán, creo que ahora se podrán dar cuenta que no es así”, comentó Chávarri en el último programa de ‘Al Ángulo’.

Asimismo, José Chavarri consideró que nada de la reunión ha sido responsable: “Creo que hay cosas que tiene su momento y en una coyuntura como la actual creo que no ha sido responsable de parte de él. No me refiero tanto que el equipo se encuentre en la etapa de definición de un torneo, sino que en una coyuntura de COVID-19, no creo que haya sido responsable, pero él es adulto y tomó una decisión”, agregó.

Cabe mencionar que luego de la fiesta de Jefferson Farfán, Alianza Lima ha presentado hasta 10 contagios de COVID 19 y la administración del cuadro ‘blanquiazul’ ha tomado la decisión de que si algún futbolista que asistió a la fiesta da como resultado positivo a COVID, deberá pagar una multa económica.

VIDEO RELACIONADO

La selección peruana de fútbol completó una nueva jornada de entrenamiento por segundo día consecutivo en la conocida Villa Deportiva Nacional (Videna) donde los jugadores pasaron pruebas en el departamento médico y realizar trabajos físicos y de recuperación para los futuros encuentros ante Bolivia y Venezuela por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. (Fuente: Latina TV)