Pedro Gallese, arquero del Orlando City y la selección peruana y exfutbolista de Alianza Lima, se refirió al retiro de Leao Butrón, exguardemeta del cuadro blanquiazul.

“No es que me haya dolido mucho, sí me parece un poco injusto con él, porque él ha hecho mucho por Alianza. le ha dado momentos muy felices a Alianza. también noté que no se habló mucho sobre su retiro y me parece increíble porque es un arquero que ha dado mucho no solo a Alianza sino al país. eso sí me pone un poco triste, pero sé lo grande que es él y todo lo que ha hecho en Alianza. me enseñó mucho en su momento cuando yo estaba en San Martín, y solamente me quedan palabras de agradecimiento”, dijo en ESPN.

Además, se refirió a la posibilidad de volver a Alianza en un futuro. “Sí, si dios quiere, seguro que va a ser la primera opción. depende no solo de mi, sino del club también”, agregó.

En otro momento de la entrevista contó lo que fue entrenar en su casa. “Fue bastante duro porque veníamos entrenando dos semanas en la Videna. agarrando ritmo de nuevo, luego pasó el tema de la cuarentena/luego fuimos viendo soluciones de entrenar en mi jardín. la idea fue mutua”, señaló.